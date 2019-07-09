Ноябрянин, пытавшийся скрыть убийство в пожаре, признал вину

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-09T12:36:43+03:00

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В Ноябрьске судят местного жителя, обвиняемого в убийстве человека. Уголовное дело возбудили 28 марта после пожара, при тушении которого обнаружили тело хозяина жилья. ЧП произошло в поселке УТДС.

Выяснилось, что накануне трагедии 39-летний мужчина и его 33-летний гость распивали спиртные напитки. Во время застолья они поссорились и пришедший, вооружившись молотком, убил хозяина, ударив его по голове. Видя, что мужчина не подает признаков жизни, гость похитил из квартиры телевизор, медный провод и лампы для обогрева автомобиля. Затем вернулся, чтобы сокрыть следы преступления, и поджег жилье.

Причастность мужчины к совершению преступления и его местонахождение установили оперативно. В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и дал самоизобличающие показания.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU