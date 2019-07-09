В Тазовском появится концертный зал на 400 мест

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-09T12:13:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр культурного развития украсит Тазовский в ближайшее время. Об этом сообщили во время поездки губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхова с рабочим визитом в Тазовский район.

Это здание вместит в себя сразу четыре учреждения. На его территории разместятся районный дом культуры, центральная и детская библиотеки, детская школа искусств. Они будут соединены между собой переходами, но иметь отдельные входы.

У тазовчан появятся концертный зал на 400 мест, кинотеатр, диско-зал, звукозаписывающая студия. В помещениях детской школы искусств смогут одновременно заниматься 100 человек. А для книг и чтения предусмотрят тысячу квадратных метров. Пока стройка не началась, но проект уже готов и проходит экспертизу, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU