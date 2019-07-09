Многодетная надымчанка вонзила нож в грудь настойчивого кавалера

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-09T12:04:07+03:00

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Жительницу Надымского района обвиняют в убийстве мужчины. Мертвого 28-летнего ямальца нашли ночью 7 июля в своем подъезде жители села Ныда.

В ходе выяснения обстоятельств его гибели выяснилось, что накануне он пришел в гости к знакомым. Во время застолья гость выпивал с 24-летней хозяйкой квартиры. В какой-то момент он стал оказывать ей знаки внимания. Женщина не оценила порывы ухажера и, вонзила нож в грудь кавалера. Раненый мужчина сумел покинуть квартиру, но скончался в подъезде.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемая - мать троих несовершеннолетних детей, задержана. Следователями принимаются меры по защите прав несовершеннолетних и устройству их дальнейшей судьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU