Глава Ноябрьска поручил вернуть демонтированный пешеходный переход

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-09T11:52:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Ноябрьска Алексей Романов поручил вернуть пешеходный переход. Речь идет о «зебре» по улице Советская, которую демонтировали в 2018 году. Переход располагался в районе дома №51, напротив Детской школы искусств.

Напомним, пешеходный переход убрали, чтобы привести дорогу в соответствие с существующими ГОСТами. Вместе с тем, как сообщили в администрации города, по поручению главы, специалисты провели мониторинг миграции детей на данном участке. Было зафиксировано множественное нарушение правил дорожного движения.

«Я понимаю, что есть правила и нормы, но есть главное – это безопасность наших детей. Здесь как раз тот случай, когда надо еще раз садиться за стол переговоров со всеми службами и решать вопрос. Не пользуются наши дети пешеходными переходами, которые расположены дальше. Они стараются перебежать дорогу поближе. Я неоднократно наблюдал такую картину», - отметил градоначальник на рабочем совещании.

Чтобы в дальнейшем не подвергать жизнь и здоровье детей опасности, уже в этом году пешеходный переход вернут на место, обеспечив его светофорным объектом с принципом работы «по требованию».

ИСТОЧНИК KP.RU