Глава Ямала рассказал о перспективах села Находка местным жителям

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-09T11:26:33+03:00

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На встрече во время рабочей поездки по Тазовскогму району обсудили перспективы села Находка. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что создавать в каждом маленьком посёлке больницы и шикарные спортобъекты невозможно.

Сейчас все ресурсы брошены на то, чтобы решить насущные проблемы райцентра и крупных отдалённых посёлков: Гыды, Антипаюты. Жильё, школы и детские сады, новые здания для больниц, ремонты дорог и благоустройство.

По мнению главы региона, стоит проработать вопрос о содействии тем, кто хочет переехать в райцентр из Находки, и создать для этого условия.

- У человека сейчас ветхое жильё в Находке, а в Тазовском у его детей будут совсем другие возможности для развития: лучшее жильё, лучшие образование и медицинское обслуживание, в конце концов лучшие преподаватели, - ответил на вопрос тазовчанки Дмитрий Артюхов. При этом отметил, что важно обязательно поддерживать текущее развитие каждого села.

ИСТОЧНИК KP.RU