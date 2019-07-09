2019-07-09T11:26:33+03:00
Общество

Глава Ямала рассказал о перспективах села Находка местным жителям

Текущее развитие каждого села будут поддерживать
Анна Полякова
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Глава Ямала рассказал о перспективах села Находка местным жителям Фото: yanao.ruГлава Ямала рассказал о перспективах села Находка местным жителям Фото: yanao.ru
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На встрече во время рабочей поездки по Тазовскогму району обсудили перспективы села Находка. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что создавать в каждом маленьком посёлке больницы и шикарные спортобъекты невозможно.

Сейчас все ресурсы брошены на то, чтобы решить насущные проблемы райцентра и крупных отдалённых посёлков: Гыды, Антипаюты. Жильё, школы и детские сады, новые здания для больниц, ремонты дорог и благоустройство.

По мнению главы региона, стоит проработать вопрос о содействии тем, кто хочет переехать в райцентр из Находки, и создать для этого условия.

- У человека сейчас ветхое жильё в Находке, а в Тазовском у его детей будут совсем другие возможности для развития: лучшее жильё, лучшие образование и медицинское обслуживание, в конце концов лучшие преподаватели, - ответил на вопрос тазовчанки Дмитрий Артюхов. При этом отметил, что важно обязательно поддерживать текущее развитие каждого села.

ИСТОЧНИК KP.RU

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