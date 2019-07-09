Глава Салехарда после жалоб на дороги определил фронт работ и сроки

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-09T11:02:56+03:00

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По поручению главы администрации Салехарда Ивана Кононенко в городе проанализированы все обращения граждан, которые поступали в мэрию. По каждому объекту был определен фронт работ и сроки. По итогам состоялся рейд, в ходе которого провели мониторинг тех объектов, где запланированные работы уже завершены, ведутся в настоящее вовремя или еще не начинались.

В большинстве случаев обращения граждан касались благоустройства дворовых территорий и проездов, а также въездных путей во дворы жилых домов. Управляющим организациям, в чьем ведении находятся дома, предписано выполнить свои обязательства, сообщили в администрации ямальской столицы.

- Ко мне обращаются люди на приеме по личном вопросам, также отслеживаем обращения в соцсетях, в том числе и в адрес губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Каждое обращение обрабатывается, сотрудники профильных ведомств выезжают на место, определяют объем работ, после этого дается поручение ответственным лицам для исполнения, - отмечает градоначальник.

По его словам, обратная связь с горожанами помогает более оперативно реагировать на различные ситуации, принимать необходимые решения, исправлять недочеты.

ИСТОЧНИК KP.RU