2019-07-09T10:03:55+03:00
Общество

Свиньи на детской площадке в Лабытнанги вызвали бурю эмоций

В соцсети посыпались шутки и возмущения
Анна Горлач
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Свиньи на детской площадке в Лабытнанги вызвали бурю эмоций Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.comСвиньи на детской площадке в Лабытнанги вызвали бурю эмоций Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.com
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Свиньи, пасущиеся на детской площадке в Лабытнанги, удивили горожан. Фотографии безмятежно гуляющих хрюшек появились в соцсети и вызвали волну ярких эмоций: от возмущений – до шуток.

На снимках запечатлены пять «пятачков»: один копался в песке, четыре отдыхали, уютно устроившись в ямке.

«Суровые дети Ямала», - подписал фотографию автор.

«Боже, да это же прекрасно. Контактный бесплатный зоопарк. Свинки же безобидные, не собаки бродячие», - пишут горожане.

«У нас настолько богатый регион, что даже для свиней строят площадки», - иронизируют ямальцы.

Однако не всех такое соседство умиляло.

«Свинство какое-то! Во дворе детям играть негде, а этих никто не контролирует! Обидно…» — написала одна из местных жительниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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