Свиньи на детской площадке в Лабытнанги вызвали бурю эмоций
Свиньи, пасущиеся на детской площадке в Лабытнанги, удивили горожан. Фотографии безмятежно гуляющих хрюшек появились в соцсети и вызвали волну ярких эмоций: от возмущений – до шуток.
На снимках запечатлены пять «пятачков»: один копался в песке, четыре отдыхали, уютно устроившись в ямке.
«Суровые дети Ямала», - подписал фотографию автор.
«Боже, да это же прекрасно. Контактный бесплатный зоопарк. Свинки же безобидные, не собаки бродячие», - пишут горожане.
«У нас настолько богатый регион, что даже для свиней строят площадки», - иронизируют ямальцы.
Однако не всех такое соседство умиляло.
«Свинство какое-то! Во дворе детям играть негде, а этих никто не контролирует! Обидно…» — написала одна из местных жительниц.
ИСТОЧНИК KP.RU