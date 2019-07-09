2019-07-09T09:44:51+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое мошенники обманули арендатора

Женщина, сдавая квартиру, сама отдала деньги неизвестному
Анна Полякова
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В Новом Уренгое мошенники обманули арендатораВ Новом Уренгое мошенники обманули арендатораФото: Ольга Крыльцова
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Полицейские Нового Уренгоя проводят проверку по факту мошенничества. Жертвой обмана стала горожанка, которая 6 июля обратилась в дежурную часть с заявлением. Наживой аферистов стали 25 000 рублей.

Выяснилось, что женщина на сайте бесплатных объявлений разместила информацию о сдаче квартиры в аренду. Ей позвонил незнакомец, который под предлогом перевода денег в качестве платы за аренду квартиры попросил подойти к банкомату и совершить ряд операций.

Действуя под диктовку неизвестного человека, женщина перевела неизвестному деньги. После этого злоумышленник перестал выходить на связь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам проявлять бдительность и внимание к сбережению своих средств, не совершать каких- либо действий с банковскими картами в банкомате под диктовку неизвестных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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