Ноябрян ждут на вакцинацию от кори

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-09T09:10:10+03:00

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Жителей Ноябрьска приглашают на прививку от кори. Как сообщает центральная городская больница, в распоряжение медиков поступила вакцина. Они готовы к иммунизации населения и приглашают всех желающих в кабинет 316 в рабочие дни с 8.00 до 20.00.

Кроме того, работодателям города предлагают организовать рабочие коллективы для выезда медицинских работников, передает администрация Ноябрьска.

Напомним, в начале 2019 года на Ямале была зарегистрирована вспышка кори. Первые случаи заболевания зимой были выявлены в Салехарде и на месторождении в Тазовском районе — в обоих случаях вирус привезли на Ямал из других регионов. Позже в Новом Уренгое заболевание подхватила целая семья, а менее, чем две недели назад.

ИСТОЧНИК KP.RU