2019-07-09T09:10:10+03:00
Общество

Ноябрян ждут на вакцинацию от кори

Прививать будут в центральной городской больницы
Анна Полякова
Поделиться:
Ноябрян ждут на вакцинацию от кориНоябрян ждут на вакцинацию от кориФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Жителей Ноябрьска приглашают на прививку от кори. Как сообщает центральная городская больница, в распоряжение медиков поступила вакцина. Они готовы к иммунизации населения и приглашают всех желающих в кабинет 316 в рабочие дни с 8.00 до 20.00.

Кроме того, работодателям города предлагают организовать рабочие коллективы для выезда медицинских работников, передает администрация Ноябрьска.

Напомним, в начале 2019 года на Ямале была зарегистрирована вспышка кори. Первые случаи заболевания зимой были выявлены в Салехарде и на месторождении в Тазовском районе — в обоих случаях вирус привезли на Ямал из других регионов. Позже в Новом Уренгое заболевание подхватила целая семья, а менее, чем две недели назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юный новоуренойский спортсмен завоевал две медали Первенства Европы по плаванию
В Пангодах дотла сгорел двухэтажный дом
В Новом Уренгое две иномарки не поделили дорогу
Переправа Салехард – Лабытнанги возобновила работу
На трассе Сургут-Салехард задержали двоих наркоманов с крупной партией зелья
Погода на Ямале 9 июля: ветер утихнет до штиля
Интернет-продавщицу из Нового Уренгоя облапошили мошенники
Глава Салехарда проверил подготовку города к отопительному сезону
В Нори отметили День рыбака
Ямальское судно КС-162 испытывают на Волге
Угонщиком велосипеда в Новом Уренгое оказался трудный подросток
Пять салехардских школьников будут строить Фантастический мир будущего
Сбербанк выступил генеральным партнером XI музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»
Ямальские пляжные волейболисты впервые выиграли золото мирового первенства
На Ямале горит 50 гектаров леса
В Салехарде пассажиров четырёх авиарейсов проверили на долги
В Шурышкарском районе украли 6 миллионов рублей, выделенных на капремонты соцобъектов
На Ямале судят мужчину за вымогательство и убийство девятилетней давности