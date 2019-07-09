2019-07-09T08:49:06+03:00
Спорт

Юный новоуренойский спортсмен завоевал две медали Первенства Европы по плаванию

Василий Кукушкин привез золото и серебро
Анна Полякова
Поделиться:
Юный новоуренойский спортсмен завоевал две медали Первенства Европы по плаванию Фото: newurengoy.ruЮный новоуренойский спортсмен завоевал две медали Первенства Европы по плаванию Фото: newurengoy.ru
Изменить размер текста:

Новоуренгоец Василий Кукушкин завоевал две медали на Первенстве Европы по плаванию среди юниоров. Соревнования прошли в Казани с 3 по 7 июля, в них участвовало более 650 молодых юношей и девушек из 50 стран Европы.

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Юность» Василий Кукушкин стал единственным представителем Ямала, который вошел в состав сборной команды страны по результатам всероссийских соревнований в Пензе. Тогда он занял второе место.

В Казани в мужской и смешанной эстафетах Василий в составе российской команды завоевал золото и серебро чемпионата Европы.

Пятидневная соревновательная программа турнира включала 34 индивидуальные дистанции (вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание), а также 8 эстафет. Сборная России стала лучшей командой юниорского первенства Европы. Российские пловцы завоевали 37 медалей - 15 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых. На втором месте – юношеская сборная Германии, на третьем –итальянцы.

Отметим, Василий Кукушкин занимается плаванием с 7 лет в детско-юношеской спортивной школе «Юность», его тренером является Жанна Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ноябрян ждут на вакцинацию от кори
В Пангодах дотла сгорел двухэтажный дом
В Новом Уренгое две иномарки не поделили дорогу
Переправа Салехард – Лабытнанги возобновила работу
На трассе Сургут-Салехард задержали двоих наркоманов с крупной партией зелья
Погода на Ямале 9 июля: ветер утихнет до штиля
Интернет-продавщицу из Нового Уренгоя облапошили мошенники
Глава Салехарда проверил подготовку города к отопительному сезону
В Нори отметили День рыбака
Ямальское судно КС-162 испытывают на Волге
Угонщиком велосипеда в Новом Уренгое оказался трудный подросток
Пять салехардских школьников будут строить Фантастический мир будущего
Сбербанк выступил генеральным партнером XI музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»
Ямальские пляжные волейболисты впервые выиграли золото мирового первенства
На Ямале горит 50 гектаров леса
В Салехарде пассажиров четырёх авиарейсов проверили на долги
В Шурышкарском районе украли 6 миллионов рублей, выделенных на капремонты соцобъектов
На Ямале судят мужчину за вымогательство и убийство девятилетней давности