Юный новоуренойский спортсмен завоевал две медали Первенства Европы по плаванию

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-09T08:49:06+03:00

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Новоуренгоец Василий Кукушкин завоевал две медали на Первенстве Европы по плаванию среди юниоров. Соревнования прошли в Казани с 3 по 7 июля, в них участвовало более 650 молодых юношей и девушек из 50 стран Европы.

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Юность» Василий Кукушкин стал единственным представителем Ямала, который вошел в состав сборной команды страны по результатам всероссийских соревнований в Пензе. Тогда он занял второе место.

В Казани в мужской и смешанной эстафетах Василий в составе российской команды завоевал золото и серебро чемпионата Европы.

Пятидневная соревновательная программа турнира включала 34 индивидуальные дистанции (вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание), а также 8 эстафет. Сборная России стала лучшей командой юниорского первенства Европы. Российские пловцы завоевали 37 медалей - 15 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых. На втором месте – юношеская сборная Германии, на третьем –итальянцы.

Отметим, Василий Кукушкин занимается плаванием с 7 лет в детско-юношеской спортивной школе «Юность», его тренером является Жанна Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU