2019-07-09T08:36:12+03:00
Происшествия

В Пангодах дотла сгорел двухэтажный дом

Причина пожара и ущерб устанавливаются
Анна Полякова
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В Пангодах дотла сгорел двухэтажный дом Фото: vk.comВ Пангодах дотла сгорел двухэтажный дом Фото: vk.com
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В поселке Пангоды Надымского района ночью 8 июля сгорел двухэтажный деревянный дом. Сообщение о пожаре на улице Набережная поступило в 02:52 местного времени. К моменту происшествия дом был расселенным. Для ликвидации пожара потребовалось около четырех часов.

В 06:41 огонь потушили. На месте происшествия работали семь человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО. Огнем повреждено здание по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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