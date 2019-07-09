2019-07-09T08:20:12+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое две иномарки не поделили дорогу

Травмы получила пассажир одной из машин
Анна Полякова
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В Новом Уренгое вечером 8 июля в ДТП пострадала женщина. Авария произошла около 18 часов 40 минут на улице Геологоразведчиков. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, стокнулись автомобили Chevrolet и Toyota.

Водитель «американца» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение. В результате происшествия пассажир виновника аварии травмирована.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано пять ДТП, в результате которых один человек травмирован.

С начала 2019 года в 2369 зарегистрированных ДТП, погибли 14 человек и 275 травмированы, в их числе 32 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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