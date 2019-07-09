2019-07-09T07:28:32+03:00
Общество

Переправа Салехард – Лабытнанги возобновила работу

Шесть паромов ходят в штатном режиме
Анна Полякова
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Переправа Салехард – Лабытнанги возобновила работу Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОПереправа Салехард – Лабытнанги возобновила работу Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Переправа СалехардЛабытнанги во вторник, 9 июля, вернулась к работе. На линии шесть паромных составов ходят в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Главная переправа Ямала возобновила работу после непогоды 8 июля в 20:30. Напомним, предыдущие дни паромы ходили с перебоями. Из-за сильного ветра их движение приостанавливали. Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU

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