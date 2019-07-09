На трассе Сургут-Салехард задержали двоих наркоманов с крупной партией зелья

СЕГОДНЯ 06:34 2019-07-09T06:34:50+03:00

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На автодороге Сургут-Салехард ночью 26 июня пуровские полицейские задержали автомобиль, в котором находились двое жителей Тарко-Сале. У них обнаружили при личном досмотре металлическую трубку, приспособленную для курения, со следами нагара, два использованных шприца, один пустой полимерный прозрачный пакет с налетом и 25 свертков, содержащих однородное вещество.

Полицейские отправили свертки на экспертизу, по результатам которой выяснилось, что изъятое вещество является наркотическим средством массой около 35 граммов. Такой объем считается крупным размером. На допросе задержанные рассказали, что наркотики приобрели для личного потребления.

Уголовные дела возбуждены по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере». Подозреваемые, ранее судимые таркосалинцы, уже неоднократно привлекались к административной ответственности за потребление наркотических средств. Они признали свою вину. С задержанных взяли подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU