Погода на Ямале 9 июля: ветер утихнет до штиля

СЕГОДНЯ 05:32 2019-07-09T05:32:41+03:00

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Во вторник, 9 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +13 градусов, но без осадков. Ветер северо-восточного направления 1 м/с.

В Ноябрьске +13 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь, ветер северный 5 м/с.

В Новом Уренгое +15 градусов, пасмурно, без осадков, северный 5 ветер м/с.

В Надыме +13 градусов, утренняя пасмурная погода к вечеру сменится на солнечную, ветер северный 5 м/с.

В Губкинском +13 градусов, пасмурно, утром - кратковременный дождь, ветер северный 5 м/с.

В Тарко-Сале +13 градусов, пасмурно, в середине дня - дождь, ветер северный 4 м/с.

В Муравленко +13 градусов, пасмурно, вечером - кратковременный дождь, северный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +13 градусов, пасмурно, без осадков, северо-западный ветер 1 м/с, вечером - штиль.

ИСТОЧНИК KP.RU