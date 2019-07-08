2019-07-08T16:02:03+03:00
Происшествия

Интернет-продавщицу из Нового Уренгоя облапошили мошенники

Аферисты выманили у доверчивой женщины более 42 000 рублей
Анна Полякова
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Интернет-продавщицу из Нового Уренгоя облапошили мошенникиИнтернет-продавщицу из Нового Уренгоя облапошили мошенникиФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Нового Уренгоя, продававшая в интернете мебель, попалась на уловку мошенников. 6 июля она обратилась в полицию с заявлением. Она потеряла из-за своей доверчивости более 42 000 рублей.

Выяснилось, что на сайте бесплатных объявлений они разместила информацию о продаже углового шкафа. Ей позвонил неизвестный и предложил купить мебель. После этого злоумышленник под предлогом перечисления оплаты за покупку шкафа завладел номером банковской карты заявительницы и кодами, пришедшими ей в смс-сообщении. В результате с карты женщины ушли деньги.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает гражданам о том, что никому нельзя сообщать данные банковских карт и другую информацию, поступающую в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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