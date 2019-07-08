Глава Салехарда проверил подготовку города к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-08T15:44:01+03:00

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Глава администрации Салехарда Иван Кононенко и гендиректор АО «Салехардэнерго» Юрий Стратий проконтролировали темпы подготовки окружной столицы к отопительному сезону.

Предприятие в 2019 году запланировало капремонт, строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей тепло-водоснабжения и водоотведения протяженностью более 18 километров. На это будет направлено более 540 миллионов рублей. Все работы планируется закончить к 25 августа.

Как сообщили в мэрии, отдельные работы ведутся по проведению новых сетей к трем строящимся детским садам, каждый из которых рассчитан на 240 мест. Садики появятся в микрорайонах Солнечный, Удача и возле проспекта Молодежи. Строительство ведётся по инновационной модели муниципально-частного партнёрства. Объекты будут сданы в эксплуатацию в конце 2020 года, – отмечают строители.

- Важно, чтобы к началу отопительного сезона все было завершено. На сегодняшний день все идет по установленному плану и в соответствии с графиком, уверен с наступлением холодов, тепло в жилых домах и объектах социального значения будет подано в полном объеме, - отмечает Иван Кононенко.

ИСТОЧНИК KP.RU