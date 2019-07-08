В Нори отметили День рыбака

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-08T15:28:36+03:00

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День рыбака первыми в Надымском районе отметили в селе Нори, где в минувшие выходные на озере Яро-то развернулась праздничная программа «Хвала рыбакам». День рыбака – один из самых любимых праздников на Ямале, самых почитаемых среди представителей малочисленных народов Севера, отметили в администрации Надымского района.

Приветственное обращение к норинцам главы Надымского района Леонида Дяченко передал Иван Неркагы - глава муниципального образования Кутопьюганское, который торжественно открыл праздник.

- У нас, в Надымском районе, на Ямале, это событие перерастает рамки профессионального праздника, потому что рыбный промысел издавна считается одним из основных занятий коренных народов Севера, говорится в торжественном обращении.

В ходе праздника в селе прошли конкурсы по разделке рыбы «Рыбных дел мастер», национальной кухни «Рыбный смак», конкурс ловли рыбы на удочку для детей «Ай да рыбаки, рыбачки!».

Участники показали лучшие результаты как в разделке рыбы, так и в приготовлении национальных блюд. Конкурс «Разделка рыбы» проходил на скорость, самый лучший результат – у многодетной мамы Екатерины Ануфриевой.

После проведения всех спортивных соревнований и конкурсов в сельском доме культуры праздничный концерт землякам подарили гости из надымского Центра национальных культур. По окончании праздника всем участникам соревнований и конкурсов были вручены памятные подарки и денежные премии. Завершился День рыбака в селе Нори веселой дискотекой.

В следующую субботу, 13 июля, эстафету проведения праздника День рыбака примут в селах Ныда и Кутопьюган.

ИСТОЧНИК KP.RU