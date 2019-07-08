Ямальское судно КС-162 испытывают на Волге

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-08T15:03:00+03:00

Судно предназначено для пассажирских перевозок в Шурышкарском районе

Изменить размер текста: A A

Новый современный катер «КС-162», предназначенный для пассажирских перевозок в Шурышкарском районе, начали тестировать на Волге. К ходовым испытаниям 8 июля приступили специалисты Костромского судомеханического завода.

- Особое внимание будет уделено системе отопления и общесудовой вентиляции, поскольку судно будет эксплуатироваться в районе Крайнего Севера, - рассказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Костромского судомеханического завода Иван Воробьев.

После всех испытаний, катер отправят по железной дороге до станции Лабытнанги, а потом новое судно своим ходом дойдёт до Шурышкарского района.

«КС-162» может принять на борт более сорока человек, при этом скорость хода превысит 40 километров в час. Судно оснастили противопожарными системами и ГЛОНАСС.

В пассажирском салоне предусмотрены 8 мест для маломобильных пассажиров, оснащённых системой звуковой и световой сигнализации, дополнительным освещением, ровной площадкой с противоскользящим покрытием, трапом улучшенной конструкции и другим необходимым.

Небольшая осадка судна позволит ходить по мелководным протокам Оби и принимать пассажиров на борт даже с необорудованного берега.

ИСТОЧНИК KP.RU