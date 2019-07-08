Угонщиком велосипеда в Новом Уренгое оказался трудный подросток
Новоуренгойские полицейские установили подозреваемого в краже велосипеда. Им оказался трудный подросток. В мае в полицию поступило заявление от жительницы города о том, что из подъезда дома украли велосипед.
Причастность 15-летнего подростка, уже состоящего на учете в отделе по делам несовершеннолетних городского ОМВД, установили во время оперативно-розыскных мероприятий.
Выяснилось, что парень, зайдя в подъезд, увидел на лестничном пролете велосипед, который не был пристегнут противоугонным тросом, и присвоил его себе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказанием за такое преступление может стать лишение свободы на срок до двух лет.
Подросток вину признал и сообщил, что, покатавшись на велосипеде, бросил его в одном из дворов города, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция напоминает, что уголовная ответственность по ряду преступлений, в том числе и по краже наступает с 14-летнего возраста. Молодому человеку пока избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.
ИСТОЧНИК KP.RU