Угонщиком велосипеда в Новом Уренгое оказался трудный подросток

СЕГОДНЯ 14:35 2019-07-08T14:45:34+03:00

Покатавшись на велосипеде, он бросил транспорт в одном из дворов города

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Новоуренгойские полицейские установили подозреваемого в краже велосипеда. Им оказался трудный подросток. В мае в полицию поступило заявление от жительницы города о том, что из подъезда дома украли велосипед.

Причастность 15-летнего подростка, уже состоящего на учете в отделе по делам несовершеннолетних городского ОМВД, установили во время оперативно-розыскных мероприятий.

Выяснилось, что парень, зайдя в подъезд, увидел на лестничном пролете велосипед, который не был пристегнут противоугонным тросом, и присвоил его себе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказанием за такое преступление может стать лишение свободы на срок до двух лет.

Подросток вину признал и сообщил, что, покатавшись на велосипеде, бросил его в одном из дворов города, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает, что уголовная ответственность по ряду преступлений, в том числе и по краже наступает с 14-летнего возраста. Молодому человеку пока избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.

ИСТОЧНИК KP.RU