Пять салехардских школьников будут строить Фантастический мир будущего

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-08T13:58:14+03:00

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Пятеро школьников из Салехарда представляют Ямал на Всероссийской компетентностной олимпиаде. Она началась в детском оздоровительном лагере «Белые камни» в Чувашии.

В течение 10 дней старшеклассники двенадцати регионов России будут строить Фантастический мир будущего. Ученики 8-10 классов Обдорской гимназии и СОШ № 1, набравшие высший балл на региональном этапе олимпиады, - стали участниками от ЯНАО. Сопровождает детей в поездке Братухина Елена Геннадьевна, педагог-организатор МАОУ «Обдорская гимназия».

Ребятам предстоит, работая в командах, разработать и предложить конкретные жизнеспособные исследовательские и проектные решения. Проходило очень бурное обсуждение тем, и каждый выбрал близкую для себя проблему.

Оцениваться будут системность, аналитичность, комплексность и историчность версий решений. В отличие от предметных олимпиад, в этой ключевыми оказываются качества, связанные с самоорганизацией и соорганизацией, удержанием целей и темы на протяжении всех этапов олимпиады, сообщили в администрации ямальской столицы.

Участники стажировки получат документы установленного образца о повышении квалификации по программе «Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей».

ИСТОЧНИК KP.RU