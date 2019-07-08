2019-07-08T13:20:31+03:00
Экономика

Сбербанк выступил генеральным партнером XI музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»

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Сбербанк выступил генеральным партнером XI музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»Сбербанк выступил генеральным партнером XI музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»
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Западно-Сибирское отделение Сбербанка выступило генеральным партнером ХI фестиваля «Лето в Тобольском Кремле». В этом году праздник музыкального искусства состоялся на Красной площади Тобольска уже в одиннадцатый раз.

На фестивале выступили ведущие солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой: Наталья Павлова (сопрано), Татьяна Старкова (сопрано), Анна Маттис (меццо-сопрано), Савва Хастаев (тенор), Ярослав Петряник (баритон) и Андрей Серов (бас). В их исполнении прозвучали популярные фрагменты из опер русских и западноевропейских композиторов, а также прозвучали произведения в исполнении тюменского филармонического оркестра и артистов хоровой капеллы тюменской филармонии.

«Сбербанк поддерживает различные проекты в области культуры и искусства. На протяжении нескольких лет мы выступали спонсорами фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле», который проводится на тобольской земле. В 2017 году мы профинансировали изготовление декораций и стали причастными к созданию фильма «Тобол» об истории освоения Сибири в петровские времена. Картина вышла на экраны в этом году, тюменцы первыми в России смогли увидеть этот грандиозный исторический фильм. Фестиваль «Лето в Тобольском Кремле – еще один замечательный проект, который позволит жителям Сибири прикоснуться к прекрасному», – отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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