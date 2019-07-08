2019-07-08T13:31:59+03:00
Общество

Ямальские пляжные волейболисты впервые выиграли золото мирового первенства

Красильников и Стояновский получили прямую путёвку на Олимпиаду в Токио
Анна Полякова
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Ямальские пляжные волейболисты впервые выиграли золото мирового первенства Фото: yanao.ruЯмальские пляжные волейболисты впервые выиграли золото мирового первенства Фото: yanao.ru
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Победой ямальских волейболистов завершился чемпионат мира по пляжному волейболу в Гамбурге. Российский дуэт Вячеслава Касильникова и Олега Стояновского впервые выиграл золото мирового первенства.

Весь турнир пляжные волейболисты новоуренгойского «Факела» отыграли на высочайшем уровне, показав зрелищную чемпионскую игру. На групповом этапе они легко заняли первое место, не проиграв ни одного сета. В первых играх плей-офф также не давали шансов соперникам, уверенно доводя все матчи до победы.

В решающем сете в тяжелейшей обоюдоострой борьбе Слава и Олег вырвали два брейка и повели 7:4. Но немцы взяли тайм-аут и тут же отыгрались 8:7. В решающий момент серия из подач на вылет от Олега Стояновского решила исход матча.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

В финале обе команды показали просто запредельный волейбол, где за каждое очко велась отчаянная и бескомпромиссная борьба. В итоге ямальцы оказались сильнее и заслуженно победили. Отметим, 22-летний Олег Стояновский стал самым молодым чемпионом мира по пляжному волейболу в истории.

Помимо титула чемпионов мира и призовых, Красильников и Стояновский получили прямую путёвку на Олимпиаду в Токио, а также звания заслуженных мастеров спорта РФ, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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