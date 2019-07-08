2019-07-08T12:55:11+03:00
Происшествия

На Ямале горит 50 гектаров леса

Очаг пожара зарегистрирован в Таркосалинском лесничестве
Анна Полякова
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На Ямале горит 50 гектаров леса Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале горит 50 гектаров леса Фото: 89.mchs.gov.ru
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На Ямале действует один природный пожар, и он в Таркосалинском лесничестве. На сегодняшний день горит 50 гектаров леса. Всего с начала пожароопасного периода в округе зарегистрировано 52 очага природных пожара на общей площади 586,5 га.

Напомним, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 5 июля введен особый противопожарный режим. С этого дня запретили сжигание мусора и сухой травы, а также проведение пожароопасных работ на межселенной территории.

За нарушение введенных запретов предусмотрена административная ответственность.

Отметим, что особый режим введён в связи с прогнозом температуры воздуха и осадков на территории округа, необходимостью контроля обстановки с лесными пожарами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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