В Салехарде пассажиров четырёх авиарейсов проверили на долги

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-08T12:46:23+03:00

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В разгар сезона летних отпусков ямальские судебные приставы-исполнители в аэропорту Салехарда провели профилактическое мероприятие «Должник». Все желающие имели возможность оплатить свои долги и административные штрафы на месте.

Во время проведения акции проверили пассажиров четырех авиарейсов - это в более 300 человек. В результате выявлены должники по коммунальным платежам, административным штрафам органов ГИБДД, налогам и сборам. Всем должникам вручили извещения о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю. Кроме того, им рассказали, как можно рассчитаться с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Службы судебных приставов.

При игнорировании сроков оплаты штрафов за административное правонарушение в действие вступают судебные процедуры с дополнительными уже судебными санкциями и штрафами, которые могут многократно превышать сумму штрафа, наложенного изначально сотрудниками транспортной полиции, сообщили в УФССП по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU