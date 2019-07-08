В Шурышкарском районе украли 6 миллионов рублей, выделенных на капремонты соцобъектов
В Шурышкарском районе завели два уголовных дела о хищении более 6 миллионов бюджетных рублей. Закон был нарушен при расходовании средств на капитальный ремонт школы в с. Питляр и социально-культурного центра в с. Лопхари в Шурышкарском районе.
Подрядчик, с которым были заключены контракты на выполнение работ, не выполнил предусмотренные сметами работы по разборке деревянных конструкций крыши, устройству гидроизоляции, укреплению стропил, устройству напольного покрытия, дверных блоков и оконных проемов, по установке подоконников.
Однако деньги за фактически невыполненные работы получил на основании предъявленных недостоверных документов. В результате похищено 6 425 158 рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.
В региональном ведомстве также пояснили, что ненадлежащее качество капремонта повлекло ухудшение технического состояния объектов, что препятствует их эксплуатации. Возбуждено и расследуется 2 уголовных дела.
ИСТОЧНИК KP.RU