2019-07-08T12:03:55+03:00
Происшествия

На Ямале судят мужчину за вымогательство и убийство девятилетней давности

Трое участников этого преступления уже отбывают наказание
Анна Полякова
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В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении тяжких преступлений в октябре 2010 года. Восемь лет после произошедшего он скрывался от полиции.

Криминальная история началась с ДТП в Новом Уренгое. Пострадавший после аварии с помощью своих знакомых стал требовать от виновника происшествия денег. При этом сумма явно превышала размер причиненного ущерба. После неудачных попыток вынудить мужчину передать деньги четверо мужчин без самого владельца разбитой машины вооружились ножами в очередной раз заявились к виновнику ДТП. Его о в конфликте поддержал родственник.

Обоих пришедшие вымогатели избили и ранили ножами. Родственник участника аварии скончался. Задержали только троих мужчин, причастных к убийству и вымогательству. В 2012 году их осудили к различным срокам лишения свободы. Двое скрылись и длительное время находились в розыске. В 2018 году одного из них обнаружили на территории другого государства. В мае 2019 года его выдали России.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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