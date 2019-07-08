2019-07-08T11:37:11+03:00
Общество

Добровольцев к экологической экспедиции на Вилькицкого готовят по армейской методике

Участников проверят на стрессоустойчивость
Анна Полякова
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Добровольцев перед экологической экспедицией на Вилькицкого готовят по армейской методике Фото: «Зелёная Арктика»Добровольцев перед экологической экспедицией на Вилькицкого готовят по армейской методике Фото: «Зелёная Арктика»
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Добровольцы, решившие бросить вызов себе и Арктике и отправиться в экологическую экспедицию на остров Вилькицкого, на тренировочных сборах работают над командообразованием, проверяют свои физическую силу и психологическую выносливость. Об этом сообщили представители «Зелёной Арктики».

В этом году на Вилькицкого отправятся 30 добровольцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Когалыма, Лангепаса, Урайя, Сыктывкара, Надыма, Салехарда, Тюмени, Липецка, Омска, Ухты и Ярославля. Вместе с россиянами в очистке острова примут участие ребята из республики Молдова, Казахстана и Израиля.

Фото: «Зелёная Арктика»

Фото: «Зелёная Арктика»

Ребят тренируют выживать в экстремальных условиях дикой Арктики по армейской методике. На Полярном Урале, в Салехарде, добровольцев будут проверять на выносливость и стрессоустойчивость, после чего тренеры и психологи определят окончательный состав участников экспедиции.

Ровно месяц парни проведут на острове, вдали от цивилизации и комфорта, по соседству с белыми медведями.

«Генеральная уборка» на острове Вилькицкого состоится с 10 июля по 10 августа. Главная цель экспедиции - восстановление экологического баланса на территории Арктической зоны России. Также планируется провести комплексное обследование экосистем и ландшафтов с перспективой создания на их базе островных особо охраняемых природных территорий.

Организаторы данной экологической экспедиции: департамент внешних связей Ямала, некоммерческое партнёрство «Российский центр освоения Арктики» и межрегиональная общественная экосоциологическая организация «Зелёная Арктика».

Фото: правительства ЯНАО

Фото: правительства ЯНАО

Напомним, экологическая экспедиция проводится с 2017 года. За два коротких лета волонтёры очистили территорию площадью 32 га, собрали 135 тонн металлолома. Общий объём металлолома, который необходимо вывезти, – 802 тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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