Ямал в числе регионов-лидеров по масштабу мер соцподдержки многодетным семьям

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-08T10:18:40+03:00

Материнский капитал в ЯНАО один из самых больших в стране

Изменить размер текста: A A

Ямальская Арктика демонстрирует позитивную демографическую ситуацию, несмотря на суровые климатические условия. Коэффициент рождаемости в регионе на тысячу населения за январь-апрель нынешнего года составил 12,3. Это выше показателя по УрФО на 12,8% и в целом по России на 24,2%.

Такие данные правительство ЯНАО обнародовало в День семьи, любви и верности, который в России празднуют 8 июля.

Сообщается, что Ямал заслуженно входит в группу регионов-лидеров по масштабу мер соцподдержки. Абсолютно всем многодетным семьям независимо от дохода предоставляется компенсация расходов по оплате «коммуналки», единовременное пособие школьникам к 1 сентября (в размере 3 639,3 рублей на каждого ребёнка), матпомощь ко Дню матери тем, кто родил или принял в семью и достойно воспитал пять и более детей (в размере 1000 рублей на каждого ребенка).

Материнский капитал на Ямале один из самых больших в стране. Он составляет 350 тысяч рублей. Дополнительно к федеральным в округе предоставляется единовременные выплаты при рождении третьего и последующих детей в размере 15 тыс. рублей; если родилась двойня – дополнительно семья получит ещё 10 тыс. рублей, а тройню (и более) поддержат уже 15 тыс. рублями.

Многодетные семьи получают земельные участки, либо соцвыплат на приобретение или строительство жилья. Молодые семьи, имеющие 5 и более детей, а также молодые семьи, имеющие детей-инвалидов, получают соцвыплату в размере 100% расчётной стоимости жилья.

Ямальцы могут получить и льготную ипотеку от 5,5% до 5,75%. На минимальную процентную ставку могут претендовать именно многодетные.

В этом году на Ямале утверждена ещё одна уникальная для страны мера соцподдержки многодетных: детям в возрасте от двух до 18 лет из таких семей можно приобрести билет на самолёт по 2 500 рублей на каждого ребёнка вне зависимости от цены билета. Воспользоваться этой льготой в этом году смогут родители 15 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU