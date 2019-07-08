2019-07-08T09:43:26+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое ВАЗ врезался в колодец и перевернулся

В результате происшествия травмы получила женщина
Анна Полякова
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В Новом Уренгое ВАЗ врезался в колодец и перевернулся Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Новом Уренгое ВАЗ врезался в колодец и перевернулся Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Новом Уренгое в ДТП, случившемся 7 июля пострадал пассажир легкового автомобиля. Авария произошла около 7 часов 40 минут на улице Мира.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, автомобиля ВАЗ наехал на ограждение колодца, из-за чего автомобиль перевернулся. По предварительным данным, водитель не учел дорожные и метеорологические условия, особенности и состояние транспортного средства, не справился с рулевым управлением. В результате происшествия получила травмы женщина - пассажир машины.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых два человека получили различные травмы, в их числе ребёнок.

С начала 2019 года в 2359 зарегистрированных ДТП, погибли 14 человек и 274 травмированы, в их числе 32 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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