СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-08T09:20:45+03:00

В Тазовском районе в сгоревшем дотла балке погиб человек Фото: gkups.yanao.ru

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Пожар, случившийся 6 июня в балке на берегу реки Салекаптан в Тазовском районе, унес жизнь человека.

Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного Тазовского ЕДДС в 14 часов 27 минут. Говорилось, что 1 километре от устья реки Таз горит временное жилище.

- Полыхало небольшое строение 5-ой степени огнестойкости. Одноэтажный балок, размерами 4 на 5 квадратных метров выгорел дотла, - пояснили в ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа».

Причину пожара установили – это неосторожное обращение с огнем. В результате происшествия погиб один человек, пострадало двое, из них - один ребенок. Пострадавшие доставлены санитарной авиацией в п.Тазовский. Подразделения пожарной охраны не привлекались.

ИСТОЧНИК KP.RU