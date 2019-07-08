Под Салехардом в лесу у дороги нашли тело девушки
В Приуральском районе выясняют причину гибели 27-летней жительницы Салехарда, тело которой обнаружили в лесу у дороги. Проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, вечером 7 июля 2019 года мертвую девушку нашли около дороги, ведущей к заброшенной локаторной станции вблизи поселка Горнокнязевск Приуральского района. Исследуются различные версии ее гибели, в том числе суицид.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Уже провели тщательный осмотр мест происшествия, назначен комплекс криминалистических экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU