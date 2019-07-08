2019-07-08T09:01:33+03:00
Происшествия

Под Салехардом в лесу у дороги нашли тело девушки

Исследуются различные версии ее гибели
Анна Полякова
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Под Салехардом в лесу у дороги нашли тело девушкиПод Салехардом в лесу у дороги нашли тело девушкиФото: Ольга Крыльцова
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В Приуральском районе выясняют причину гибели 27-летней жительницы Салехарда, тело которой обнаружили в лесу у дороги. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, вечером 7 июля 2019 года мертвую девушку нашли около дороги, ведущей к заброшенной локаторной станции вблизи поселка Горнокнязевск Приуральского района. Исследуются различные версии ее гибели, в том числе суицид.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Уже провели тщательный осмотр мест происшествия, назначен комплекс криминалистических экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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