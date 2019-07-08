СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-08T09:31:31+03:00

Погода внесла коррективы в движение речных судов на Ямале Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На переправе Салехард – Лабытнанги еще утром, 8 июля, на линии работали 6 паромов. После перебоев работы, связанных с непогодой, суда возобновили движение по расписанию накануне.

Однако уже в 10:30 движение паромов вновь приостановлено. Сильный ветер в этом районе поднялся поднялся до 25 м/с.

Отправление пассажирского судна по маршруту Мужи – Салехард – Березово 8 июля изначальное было задержано до 11:00 по метеоусловиям, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Однако из-за непогода и вовсе отменили. Напомним, и накануне этот рейс, а также Салехард - Яр-Сале - Салехард вышли с опозданием.

Рейс Салехард - Аксарка - Салемал - Яр-Сале - Ныда задерживается 8 июля до 21-00 по метеоусловиям.

Справка: +7-800-350-63-90, +7 (3467)-38-88-35. Телефон речвокзала Салехарда: +7 (34922) 7-20-77, +7 (908) 860-20-77.

ИСТОЧНИК KP.RU