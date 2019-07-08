На Ямале ожидается ухудшение погоды

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-08T08:46:21+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 8 июля прогнозируется неблагоприятное погодное явление. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», в понедельник вновь разгуляется непогода.

Днем местами небольшой, а на юге пройдет умеренный дождь. Ветер будет дуть северо-восточного и северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха днём поднимется лишь до +12…+17 С, только местами воздух прогреется до +22 С.

ИСТОЧНИК KP.RU