У села Аксарка иномарка сбила подростка

СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-08T08:22:05+03:00

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В ДТП у села Аксарка пострадал подросток. Авария произошла 6 июля около 17 часов 5 минут. Как сообщили в Госавтоинпекции ЯНАО, на 15 км а/д «Подъезд к с. Аксарка» водитель автомобиля Nissan допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Парень переходил проезжую часть перед близко идущим транспортом. В результате происшествия 14-летний пешеход получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых два человека получили различные травмы, в их числе ребёнок.

С начала 2019 года в 2359 зарегистрированных ДТП, погибли 14 человек и 274 травмированы, в их числе 32 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU