2019-07-08T06:24:49+03:00
Общество

На Ямале ввели особый противопожарный режим

С этого дня запретили проведение пожароопасных работ
Анна Полякова
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На Ямале ввели особый противопожарный режим Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале ввели особый противопожарный режим Фото: 89.mchs.gov.ru
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 5 июля введен особый противопожарный режим. С этого дня запретили сжигание мусора и сухой травы, а также проведение пожароопасных работ на межселенной территории.

. За нарушение введенных запретов предусмотрена административная ответственность.

Организациям, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, рекомендовано уведомлять представителей Надымского лесничества о маршрутах следования, времени и месте проведения работ. Ограничения будут действовать до 1 сентября.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, всего с начала пожароопасного периода 2019 года на территории региона зарегистрирован 51 очаг природных пожаров на общей площади 536, 5 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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