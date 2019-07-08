На Ямале ввели особый противопожарный режим
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 5 июля введен особый противопожарный режим. С этого дня запретили сжигание мусора и сухой травы, а также проведение пожароопасных работ на межселенной территории.
. За нарушение введенных запретов предусмотрена административная ответственность.
Организациям, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, рекомендовано уведомлять представителей Надымского лесничества о маршрутах следования, времени и месте проведения работ. Ограничения будут действовать до 1 сентября.
Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, всего с начала пожароопасного периода 2019 года на территории региона зарегистрирован 51 очаг природных пожаров на общей площади 536, 5 га.
ИСТОЧНИК KP.RU