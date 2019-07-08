Погода на Ямале 8 июля: почти восеместно пройдут дожди
В понедельник, 8 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +14 градусов, в основном пасмурно. Небольшой дождь возможен в первой половине дня. Ветер северо-восточного направления 10 м/с.
В Ноябрьске +16 градусов, пасмурно, весть день будет идти дождь, ветер северо-западный 6 м/с.
В Новом Уренгое +18 градусов, переменная облачность, без осадков, северо-восточный ветер 8 м/с.
В Надыме +17 градусов, пасмурно, дождь – в утренние часы, ветер северный 5 м/с.
В Губкинском +14 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 6 м/с.
В Тарко-Сале +15 градусов, пасмурно, дождь с - течение дня, ветер северный 5 м/с.
В Муравленко +14 градусов, пасмурно и дождливо, северный ветер 5 м/с.
В Лабытнанги +13 градусов, пасмурно, без осадков, северо-восточный ветер 8 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU