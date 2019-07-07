Глава Салехарда исполнил мечту маленького горожанина

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-07T17:03:19+03:00

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Исполнение мечты и подарок в виде машинки на пульте управления – что может быть более радостней для мальчишки. Впрочем, мечта у ребёнка оказалась необычная – вместо гаджетов, сладостей и игрушек, маленький горожанин пожелал прокатиться с главой Салехарда Иваном Кононенко на машине.

Сегодня Иван Кононенко исполнил желание мальчика Вани. Он выбрал очень необычный способ, чтобы исполнить желание юного Салехардца. Поездка состоялась на двух главных площадях окружной столицы: площадь ЦКиС "Геолог и Пантеон Победы на ретро автомобиле. Такую поездку Ваня запомнит на всю жизнь. Также, Иван Кононенко сделал юному автомобилисту подарок - машинку на радиоуправлении.

Напомним, весной 2019 года Иван Кононенко дарил книги читателям библиотеки, доставляя их на дом на библиомобиле. В одной из квартир Главу встретил мальчик Ваня, который попросил исполнить его желание.

ИСТОЧНИК KP.RU