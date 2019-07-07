СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-07T14:05:28+03:00

В Ноябрьске без горячей воды останутся 14 жилых домов. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

Потерпеть придётся всего один день

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На один день без горячей воды в Ноябрьске останутся 14 жилых домов и 11 социальных объектов. Об этом сообщает администрация города Ноябрьска.

Без блага цивилизации, это касается зданий, расположенных в микрорайоне "1" , «Ц-3», от УТ-20 до ЦТП №11. Временное неудобство связано с завершением работ по замене участка магистральных тепловых сетей. 8 июля от сетей горячего водоснабжения отключат потребителей по адресам: улицы Мира № 26;28;30;32;36;38;40;44;46, Советская № 63;65;67;69/1, Дзержинского № 3. Социальные объекты: ул. Дзержинского № 5- СРЦ «Гармония»; ул. Дзержинского № 7- СШ №7,ул. Мира №40а- СДЮШОР-1; ул. Мира№32а-ЗСАВС; ул.Советская № 61-Рем.быт. техника.

Отключаются соц. объекты мкр. «Ц-3»: СОК «Зенит»; ФОК «Здоровье»; МФЦ; к/т «Русь»; магазины «Метро-Плаза», «Континент». Напомним, Ноябрьск единственный город на Ямале, в котором, благодаря новым технологиям, фактически не отключают горячую воду в летний период. Отключения, связанные с подготовкой сетей к зиме, длятся не более двух дней.

ИСТОЧНИК KP.RU