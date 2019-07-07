В реестр лучших практик благоустройства Минстроя вошли пять проектов

СЕГОДНЯ 08:33 2019-07-07T08:33:01+03:00

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Накануне Минстрой России выбрал лучшие проекты по благоустройству, реализованных в регионах в 2018 году. Ямало-Ненецкий автономный округ представил на конкурс пять практик.

По информации правительства Ямала, все пять проектов прошли отбор и были включены в Федеральный реестр лучших практик.

В числе лучших признана многофункциональная спортивная площадка под открытым небом по ул. 26 съезда КПСС в Новом Уренгое. На площади ориентировочно 30 950 квадратных метров разместились беговые и пешеходные дорожки, уличная сцена, здания кафе и обслуживания, две детские игровые площадки, тренажерная площадка, скейт-парк, баскетбольная, волейбольная и хоккейная площадки, беговая/ лыжероллерная дорожка, туалет, парковка, площадка для сбора мусора, площадка для уличных шахмат; малые архитектурные формы, элементы озеленения и наружное освещение.

Лабытнанги выделились мачтами освещения на спортивном комплексе «Арктика». Для освещения футбольного поля открытого стадиона установлены прожекторные мачты.

Также признан лучшим ещё один проект «Лабытнанги – здесь делятся теплом». На площади 21 000 м² создан сквер для отдыха горожан. Центральная часть сквера – аллея, обрамлённая световыми арками, с четырёхсторонними башенными часами и световым фонтаном. Верхняя точка аллеи – ротонда с панорамным видом на город. Вдоль центральной зоны устроены пешеходные дорожки из гранитного окола. От аллеи смонтированы четыре кованых мостика с переходом в зоны сквера: Мульт-аллея – пешеходные дорожки с зонами отдыха и 12 деревянными фигурами персонажей мультфильмов, Зелёная зона с 19 топиарными фигурами; Террасная зона – смотровая площадка с видом на сквер. Через всю территорию сквера выполнен искусственный ручей. Входные группы обустроены пандусами. Территория огорожена металлическим кованым ограждением.

В Салехарде – лучшее благоустройство городского сада. Там развернулся летний театр, Установлены подиум с колонной, входная арка, светящиеся арки над тротуаром, установлены лавочки, изготовленные из чугуна под старину, вазоны и урны, заменили уличное освещение с декоративными торшерами под старину; появились малые архитектурные формы и мини-скалодром для детей в виде больших букв «ЯМАЛ» и качелей.

В Ноябрьске – лучшее комплексное благоустройство внутридомовой территории в микрорайоне 3. Объект предназначен для семейного отдыха жителей города без ограничений в возрасте. Он имеет многофункциональное назначение, может использоваться для спортивного, игрового и «тихого» времяпрепровождения. Созданы также площадки для воркаута и занятий гимнастикой, детские площадки и велодорожки

Добавим, что всего в арктическом регионе в 2018 году благоустроено 69 общественных и 444 дворовых территории в 36 муниципалитетах. Из окружного бюджета на эти цели было направлено более 2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU