СЕГОДНЯ 07:04 2019-07-07T07:04:41+03:00

Погода на Ямале 7 июля: дожди и сильный ветер Фото: Татьяна Коркина

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В воскресенье 7 июля в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. В северо-западной части округа порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днём +16 +19 градусов. Ветер северный 4-8 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме облачно с прояснениями. Температура воздуха днём +16 +18 градусов. Ветер северный 7-11 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе облачно с прояснениями. Температура воздуха днём +17 +19 градусов. Ветер северо-восточный 7-11 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги значительная облачность. Температура воздуха днём +12 +16 градусов. Ветер северо-восточный 7-9, порывы до 16 метров в секунду.

В Мужах значительная облачность. Температура воздуха днём +10 +12 градусов. Ветер северо-восточный 6-8, с порывами до 14 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность. Температура воздуха днём +18 +21 градус. Ветер северо-восточный 7-9, порывы до 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU