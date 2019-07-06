2019-07-06T17:21:25+03:00
Общество

Мам Ноябрьска возмутили пустые песочницы на детских площадках

Вопрос оперативно решили после публикации возмущенного обращения в соцсети
Анна Полякова
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Мам Ноябрьска возмутили пустые песочницы на детских площадках Фото: Администрация НоябрьскаМам Ноябрьска возмутили пустые песочницы на детских площадках Фото: Администрация Ноябрьска
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Стоило только возмущенным мамам Ноябрьска написать сообщение в официальную группу администрации в ВКонтакте о пустых песочницах – как их тут же наполнили.

Женщины простили руководство города обратить внимание на песочницы, расположенные на многофункциональных площадках. По словам ноябрянок, не во всех из них есть песок:

«Очень странно песочница есть, а песка в ней нет. Зачем тогда установили? Обратите внимание служб на данный факт».

Во время осмотра площадки, расположенной возле девятой школы, градоначальник Алексей Романов поручил своему заместителю Юрию Петрову провести ревизию всего оборудования многофункциональных зон, а также разобраться и с данным вопросом.

Вопрос оперативно решили после публикации обращения в соцсети Фото: Фото: Администрация Ноябрьска

Вопрос оперативно решили после публикации обращения в соцсети Фото: Фото: Администрация Ноябрьска

- В результате вопрос решен, а в ближайшее время в порядок приведут остальное оборудование, которому требуется небольшой ремонт. Напомним, в прошлом году в городе было обустроено шесть больших спортивно-игровых площадок, - пояснили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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