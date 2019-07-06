Работа переправы через Обь приостановлена по метеоусловиям

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-06T10:08:57+03:00

Работа паромов на переправе через Обь приостановлена по метеоусловиям Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Движение паромов между Салехардом и Лабытнанги вновь приостановили 6 июля. Как пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, в районе переправы через Обь сильный ветер.

Напомним, в регионе уже третий день властвует штормовой ветер, который периодический сопровождается дождем и грозой. Накануне, переправа работала с перебоями: то закрывалась, то возобновляла работу. Вечером в ведомстве предупредили, что в связи с неблагоприятным прогнозом, такая же ситуация ожидается и в субботу, 6 июля.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU