В Салехарде погорельцы вернутся в обновленные квартиры к 1 первому сентября

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-06T13:01:31+03:00

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Глава администрации Салехарда Иван Кононенко проверил ход ремонта дома на улице Чкалова, пострадавшего при пожаре 2 мая. Здесь ведутся работы по восстановлению жилого здания. Уже завершены работы по замене кровли, сейчас выполняется замена цокольного перекрытия.

На этом объекте проводится полный комплекс работ, это замена кровли, цокольных перекрытий, межкомнатных стен, устанавливаются новые стеклопакеты, двери, вплоть до новых обоев в комнатах. Также будет проведены электропроводка и системы водоснабжения и водоотведения. После сдачи объекта жильцам останется только расставить мебель.

Фото: salekhard.org

- Было принято решение восстановить его полостью, деньги на это были выделены окружным правительством незамедлительно. Подрядчик работает по графику. Уверен, нам удастся сдать объект, что называется «под ключ», к первому сентября, - говорит Иван Кононенко.

Напомним, днём 2 мая произошёл крупный пожар в доме на площади 500 квадратных метров. Из здания во время ЧП были эвакуированы 30 человек, в их числе – шестеро детей. Благодаря слаженной работе пожарных, погибших и пострадавших при пожаре нет. Причины и обстоятельства устанавливаются органами дознания МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU