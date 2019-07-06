Волонтеры восстановили 115-летний дом в Лабытнанги

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-06T11:20:38+03:00

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Самый старый дом в Лабытнанги привели в порядок. За избу переселенцев из Архангельска, построенную в 1903 году без единого гвоздя, взялись волонтеры «Том Сойер Феста». Так называется проект по восстановлению исторических зданий.

За 3 недели восстановили 115-летний деревянный дом в Лабытнанги, сделав город на шаг ближе к созданию музейного комплекса. Кстати, тут до сих пор живет представитель этой семьи - 80-летний Прокопий Георгиевич Каничев.

Восстановление дома на Колхозной 41 - второй шаг к созданию музейного комплекса Комяцкой деревни, ставшей прародительницей города, этнографического комплекса, отражающего жизнь региона, начиная с эпохи неолита.

С этого дома начнется создание музейного комплекса Комяцкой деревни Фото: Администрация города Лабытнанги

После раскопок 2018 было доказано, что здесь было поселение еще в III в. до н.э. Это подтверждали найденные артефакты: наконечник стрелы, фрагмент топора и керамика.

Краски для дерева выбирались организаторами фестиваля в Лабытнанги особо тщательным образом. Они образуют на поверхности плёнку, которая движется – «гуляет» под воздействием температуры и влажности вместе с деревом. Это значит, что окрашенная ими поверхность надолго сохраняет внешний вид и остается защищенной от ультрафиолета и грибка.

ИСТОЧНИК KP.RU