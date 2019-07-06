2019-07-06T09:15:23+03:00
Общество

Кладбище в Салехарде спасут от подтопления

Территорию оборудуют системой водоотведения
Анна Полякова
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Кладбище в Салехарде спасут от подтопления Фото: Администрация СалехардаКладбище в Салехарде спасут от подтопления Фото: Администрация Салехарда
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Власти Салехарда проконтролировали ход выполнения работ по благоустройству территории городского кладбища. В первую очередь, внимание было уделено системе водоотведения, чтобы предотвратить подтопления участков дождями и талыми водами.

Напомним, этой весной часть территории кладбища была затоплена талыми водами. Администрация города экстренными силами исправила ситуацию и запланировала на летний период работы по благоустройству и прокладке лотков водоотведения.

- Допустить подобных подтоплений просто нельзя. Мы будем регулярно контролировать ход работ. Задача для подрядной организации трудоемкая, но выполнить ее нужно, - отметил первый замглавы города Олег Куруч.

Ливневые стоки будут проложены на всех участках, находящихся в зонах естественной низменности с уклоном и отводом вод от территории. Также на территории кладбища увеличат количество контейнерных площадок для складирования мусора. Их распределят по территории в зоне шаговой доступности, пояснили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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