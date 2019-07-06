В Салехарде протестировали современные беспилотники

СЕГОДНЯ 07:44 2019-07-06T07:44:05+03:00

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Губернатору Ямала Дмитрию Артюхову показали работу беспилотных летательных аппаратов производства компании ZALA AERO «Концерна Калашников» из Ижевска. После презентации правительство региона выберет конкретные модели летательных аппаратов, которые будут применяться на Ямале. Главные критерии – способность летать на дальние расстояния, многофункциональность и надежность, заявил губернатор.

Напомним, первый показ был в апреле – тогда свои машины, кроме Ижевска, демонстрировали ведущие компании из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

На презентации также присутствовал заместитель губернатора Аркадий Бессонов, руководители департаментов и представители МЧС, полиции, природоохраны и самой компании-производителя. Это уже вторая презентация беспилотных летательных аппаратов на Ямале.

Регион, по словам Артюхова, ставит перед собой несколько целей. Речь идет о мониторинге пожаров, наблюдении в паводковый период, борьбе с браконьерами, возможности проведения спасательных операций. Можно также следить за ходом строительства или искать разливы нефти на трубопроводах. Использование беспилотников для патрулирования значительно экономнее вертолетов.

Начать использовать летательные аппараты планируется уже этой зимой. Они будут искать браконьеров. На базе филиалов «Ямалспаса» в Салехарде и Тарко-Сале уже создали два подразделения, которые будут этим заниматься. В сентябре пройдут обучение сотрудники.

Все представленные воздушные судна имеют исполнение «Арктика» и способны выполнять полёты при температуре до -55ºС на расстояния более 100 километров. Увеличенная грузоподъёмность воздушного судна позволяет устанавливать на борту дополнительное оборудование. Запускается аппарат при помощи эластичной катапульты, приземляется со специальным парашютом, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU