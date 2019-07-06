Ноябрьск был близок к чрезвычайной ситуации во время грозы

СЕГОДНЯ 06:30 2019-07-06T08:38:44+03:00

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Ноябрьск едва пережил ливневый дождь с грозой, который обрушился на город 4 июля. По данным единой дежурно-диспетчерской службы за полчаса на улицы города выпало 27,8 мм осадков. Как отмечают специалисты – город был близок к чрезвычайной ситуации. Таковую объявляют при уровне воды в 50 мм.

Водой был залиты некоторые дворовые территории, а также участки улично-дорожной сети города. На состояние проездов главе в Инстаграм пожаловались жители Самостроя – водой здесь буквально размыло верхний слой дорог.

В пятницу, на утро после разгула стихии, глава города Алексей Романов во время ежедневного объезда особое внимание уделил состоянию ливневок, внутриквартальных проездов и дорогам в Самострое. Так, совместно с и.о. начальника управления ЖКХ Сергеем Пархомчуком он побывал на улицах Космонавтов, Изыскателей, Высоцкого - во всех этих местах при обильных дождях возникают проблемы.

Уже в субботу, как заверил Сергей Пархомчук, сюда выйдет техника. Грейдер выровняет размытие участки. Что касается ливневых канализаций, то глава дал указание, еще раз их проверить и, при необходимости, повести очистку от намытого вчера песка. Также градоначальник побывал во дворе дома Городилова, 4. Жительница многоэтажки в личном сообщении пожаловалась ему на состояние проезда вдоль дома. Согласно планам по благоустройству, эту территорию приведут в порядок уже в следующем году, сообщили в администрации Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU