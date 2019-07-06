СЕГОДНЯ 05:31 2019-07-06T05:31:52+03:00

Погода на Ямале 6 июля: температура воздуха поднимется лишь до +25 градусов Фото: vk.com

В одних районах - дождь и гроза, в других - сильный ветер

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В субботу, 6 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +18 градусов, после ночной грозы будет солнечно. Однако усилится ветер северо-восточного направления. Его порывы будет достигать 20 м/с.

В Ноябрьске +20 градусов, пасмурно, весть день будет идти дождь с грозой, ветер юго-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое +25 градусов, солнечно, без осадков, северо-восточный ветер 9 м/с.

В Надыме +22 градуса, солнечно, дождь, днем – без осадков, ветер северо-восточный 7 м/с.

В Губкинском +21 градус, переменная облачность, дождь с грозой, ветер южный 4 м/с.

В Тарко-Сале +21 градусов, пасмурно, дождь с грозой в - течение дня, ветер северо-восточный 2 м/с.

В Муравленко +18 градусов, пасмурно, сильный дождь с грозой, юго-западный ветер 7 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов, солнечно, без осадков, северо-восточный ветер 13 м/с с порывами до 21 /с.

ИСТОЧНИК KP.RU