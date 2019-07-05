В Тарко-Сале общественники проверили места продажи овощей и фруктов

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-05T15:58:35+03:00

Продавцам напомнили о правилах оформления ценников и о необходимости наличия спецодежды

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В Тарко-Сале народные контролеры проинспектировали торговые объекты. Общественники проверили исполнение законодательства о защите прав потребителей, правил торговли и санитарных правил.

Не на весь представленный ассортимент продавцы предъявили документы. Также общественникам пришлось напомнить о правилах оформления ценников и о необходимости наличия специальной одежды на продавцах.

- В этом году в городе отсутствуют уличные торговые палатки, фрукты и овощи продают только в стационарных помещениях, а, следовательно, разнообразный и свежий ассортимент ограничен от пыли и выхлопных газов, - отметила положительную сторону нововведение представительница народного проекта в Тарко-Сале Наталья Иванова.

Отметим, что покупать овощи и фрукты следует только в установленных местах торговли. Продавец должен строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, а также содержать рабочее место и окружающую территорию в чистоте.

ИСТОЧНИК KP.RU